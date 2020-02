Alexander Zverev, qui retrouvait la compétition depuis sa demi-finale à l’Open d’Australie, est retombé dans ses travers avec neuf doubles fautes et seulement 54 % de premières lors de sa défaite dès le deuxième tour d’Acapulco face à Tommy Paul. En conférence de presse, l’Allemand n’a pas été tendre avec lui-même : « Ma performance au service n’est pas acceptable. C’est très difficile d’obtenir quelque chose de positif lorsqu’on se pénalise autant qu’aujourd’hui (lire ce mercredi) avec le service. Jouer quand on est si mauvais est vraiment complexe et avec ce niveau de service, tout le monde peut me battre. »

Avant le Grand Chelem australien, Alexander Zverev avait totalement raté l’ATP Cup où il avait perdu ses trois matchs et commis 29 doubles fautes. Le septième mondial a donc rechuté au Mexique.