S’il n’a pas eu beau­coup de mal à éliminer l’in­vité Carlos Alcaraz au premier tour du tournoi mexi­cain d’Acapulco (6–3, 6–1 en 1h25) ce mardi, Alexander Zverev a néan­moins été impres­sionné par les qualités tech­niques et physiques du jeune espa­gnol de 17 ans, comme il l’a confié en confé­rence de presse d’après match.

« J’ai joué avec de nombreux jeunes talents tout au long de ma carrière, mais sa balle est beau­coup plus lourde. Il joue très bien, il se déplace avec une grande agilité sur le court et frappe très fort. Je pense qu’il progres­sera rapi­de­ment dans le clas­se­ment, il a avenir radieux et je le vois dans le top 10 en 2024 », a même prédit le joueur alle­mand qui affron­tera le Serbe Laslo Djere en huitièmes de finale.

Pour Alcaraz, rendez‐vous sur le Masters 1000 de Miami à partir du 24 mars prochain où il a reçu une wild‐card de la part du direc­teur du tournoi, James Blake.