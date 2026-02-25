De retour à la compé­ti­tion à Acapulco, où il a battu le Corentin Moutet au premier tour (6−2, 6–4), Alexander Zverev est revenu sur sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il a mené 5–3 dans le cinquième set. Et le numéro 3 mondial, inter­rogé par Tennis Channel, a les idées claires.

« J’ai eu l’im­pres­sion d’avoir bien joué en Australie. Pour être tout à fait honnête, j’ai perdu le match parce que j’étais fatigué à la fin. Je n’avais plus rien dans le réser­voir. Il y a eu quelques points qui ont fait la diffé­rence. je me souviens du premier point du jeu où j’au­rais dû frapper mon coup droit un peu plus tôt, frapper mon revers un peu plus tôt, mais pour faire cela, il faut bouger, et je n’y arri­vais tout simple­ment pas. C’est proba­ble­ment la raison pour laquelle j’ai perdu le match. De plus, il y a eu deux sets où Carlos a eu un petit répit physique, car il ne bougeait pas autant. »

A noter que l’Allemand affron­tera Miomir Kecmanovic en huitièmes de finale de l’ATP 500 mexicain.