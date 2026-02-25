De retour à la compétition à Acapulco, où il a battu le Corentin Moutet au premier tour (6−2, 6–4), Alexander Zverev est revenu sur sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il a mené 5–3 dans le cinquième set. Et le numéro 3 mondial, interrogé par Tennis Channel, a les idées claires.
« J’ai eu l’impression d’avoir bien joué en Australie. Pour être tout à fait honnête, j’ai perdu le match parce que j’étais fatigué à la fin. Je n’avais plus rien dans le réservoir. Il y a eu quelques points qui ont fait la différence. je me souviens du premier point du jeu où j’aurais dû frapper mon coup droit un peu plus tôt, frapper mon revers un peu plus tôt, mais pour faire cela, il faut bouger, et je n’y arrivais tout simplement pas. C’est probablement la raison pour laquelle j’ai perdu le match. De plus, il y a eu deux sets où Carlos a eu un petit répit physique, car il ne bougeait pas autant. »
A noter que l’Allemand affrontera Miomir Kecmanovic en huitièmes de finale de l’ATP 500 mexicain.
Publié le mercredi 25 février 2026 à 17:24