Finaliste sortant au Mexique, Alexander Zverev a déçu en prenant la porte dès le deuxième tour. L’Allemand, demi-finaliste à l’Open d’Australie, a été battu par Tommy Paul (66e et issu des qualifications) 6-3, 6-4. L’actuel septième mondial n’a jamais été capable de convertir une de ses quatre balles de break et il a été lâché par son service avec neuf doubles fautes et seulement 54 % de premières. Une performance décevante pour Alexander Zverev qui ne doit pas retomber dans ses travers. Avant sa demi-finale à Melbourne, il avait enchaîné trois défaites à l’ATP Cup où son service avait été totalement défaillant.

De son côté, Tommy Paul affrontera son compatriote américain John Isner en quarts de finale.