Exclu du tournoi d’Acapulco pour s’être assez violem­ment emporté contre la chaise de l’ar­bitre lors de son match de double, Alexander Zverev a logi­que­ment présenté ses excuses dans un message posté sur son compte Instagram.

« Il est diffi­cile d’ex­primer par des mots à quel point je regrette mon compor­te­ment pendant et après le match de double d’hier. Je me suis excusé en privé auprès de l’ar­bitre de chaise car mon empor­te­ment à son égard était erroné et inac­cep­table, et je ne suis déçu que de moi‐même. Cela n’au­rait pas dû se produire et il n’y a aucune excuse. Je voudrais égale­ment m’ex­cuser auprès de mes fans, du tournoi et du sport que j’aime. Comme vous le savez, je laisse tout sur le terrain. Hier, j’en ai trop fait. Je vais prendre les jours à venir pour réflé­chir à mes actions et à la façon dont je peux m’as­surer que cela ne se repro­duira pas. Je suis désolé de vous avoir laissé tomber. »