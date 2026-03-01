Éliminé par Miomir Kecmanovic en huitièmes de finale de l’ATP 500 d’Acapulco, Alexander Zverev a revanche remporté le tournoi en double, aux côtés du Brésilien Marcelo Melo.

Un lot de conso­la­tion pour le numéro 3 mondial, vain­queur de son troi­sième titre en double, le premier sans son frère Mischa.

« Je me suis senti très soutenu par les fans, comme chaque année. Même si je n’ai pas très bien réussi en simple, j’ai remporté le titre en double aujourd’hui, et c’est très impor­tant pour moi. J’espère revenir ici pendant plusieurs années. Merci au tournoi, cet endroit est l’un des meilleurs à visiter. Je n’ai pas beau­coup de titres en double, donc celui‐ci est très spécial », a réagi l’Allemand dans des propos rapportés par La Jornada.

Tenemos campeones de dobles en el Abierto mexi­cano de Tennis

ZVEREV & MELO 🆚 ERLER & GALLOWAY con parciales de 6−3÷6−4

¡FELICIDADES ! pic.twitter.com/X6zQEns7ap — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) March 1, 2026

Alexander Zverev va désor­mais pouvoir se tourner vers le premier Masters 1000 de la saison, à savoir Indian Wells (4 au 16 mars).