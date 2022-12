Particulièrement heureux d’avoir réussi à attirer Novak Djokovic sur son ATP 250 (du 1er au 8 janvier), le direc­teur du tournoi d’Adélaide, Alister MacDonald, s’est exprimé auprès des médias locaux suite à l’ar­rivée du joueur serbe dans la ville australienne.

« Il était fantas­tique aujourd’hui. Il est arrivé à Adélaïde prêt à affronter tous les préten­dants ici. Nous sommes vrai­ment impa­tients de le voir, il a l’air vif et son équipe est ravie d’être à Adélaïde. Il connaît bien Adélaïde, il sait à quoi s’at­tendre, les condi­tions sont assez simi­laires à celles de Melbourne. Donc je pense que toute son équipe est vrai­ment, vrai­ment heureuse d’être ici. Évidemment, il a une grande équipe autour de lui, il est très parti­cu­lier sur la façon dont il se prépare et même aujourd’hui, en étant sur le court pour la première fois, vous avez vrai­ment un sens de la prépa­ra­tion qui va dans chaque séance d’en­traî­ne­ment, et il est aussi très parti­cu­lier concer­nant sa nour­ri­ture. Donc, nous nous assu­rons simple­ment qu’il puisse avoir une bonne alimen­ta­tion végé­ta­lienne et l’équipe a été excel­lente jusqu’à présent. »