Auteur d’une fin de saison 2022 excep­tion­nelle, Felix Auger‐Aliassime veut conti­nuer sur sa lancée en 2023. En confé­rence de presse avant le début de l’ATP 250 parti­cu­liè­re­ment relevé d’Adélaïde, le protégé de Frédéric Fontang et de Toni Nadal n’a pas caché ses immenses ambitions.

« Il y a beau­coup de bons joueurs dans ce tournoi et ce sera formi­dable de me tester contre des adver­saires aussi coriaces. Je me sens très confiant après ces derniers mois et je pense que les raisons de mon succès sont claires. Je suis bien physi­que­ment et menta­le­ment, je me suis entraîné dur et je ne peux pas avoir d’autre objectif en ce moment que de gagner les tour­nois les plus impor­tants, comme les Grands Chelems et les Masters 1000 », a annoncé le Canadien de 22 ans, quart de fina­liste lors de la dernière édition de l’Open d’Australie.