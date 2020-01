Loin d’avoir été à son avantage lors de l’ATP Cup (trois défaites, une victoire), Félix Auger-Aliassime a renoué avec le succès lors de son entrée en lice à Adélaïde. Le Canadien (22e) a dompté James Duckworth (96e) en s’imposant 6-3, 7-6(0). Il aurait pu s’éviter un tie-break, qu’il a parfaitement maîtrisé en le remportant 7-0, s’il avait su convertir ses balles de break (1 sur 4). En quarts de finale, il affrontera un autre joueur australien puisqu’il s’agit d’Alex Bolt.

