ATP - Adélaïde

Battu au premier tour, Tsitsipas reste confiant : « Je joue bien au tennis. Je ne vais pas laisser un résultat comme celui‐ci définir le début de mon année. Je me concentre simple­ment sur de grands objec­tifs, et je veux accom­plir de grandes choses cette année »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

98

Stefanos est motivé cette année et il semble bien qu’il change un peu d’attitude. 

Sa défaite au premier tour à Adelaïde face à Vukic en deux tie‐break n’a pas vrai­ment atteint son moral, il veut tout casser en 2026.

« Je joue bien au tennis. Je ne vais pas laisser un résultat comme celui‐ci définir le début de mon année. Je me concentre simple­ment sur de grands objec­tifs, et je veux accom­plir de grandes choses cette année. Tout dépend de moi, de l’in­ten­sité avec laquelle je vais travailler sur le court et de la constance dont je vais faire preuve chaque jour. J’ai une longue année devant moi, et j’ai hâte de la commencer de la meilleure façon possible »

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 10:22

