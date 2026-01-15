AccueilATPATP - AdélaïdeDavidovich Fokina, après sa victoire contre Valentin Vacherot : "J'ai eu l'impression...
ATP - Adélaïde

Davidovich Fokina, après sa victoire contre Valentin Vacherot : « J’ai eu l’im­pres­sion d’af­fronter John Isner »

Baptiste Mulatier

S’il a été impres­sionné par le service de Valentin Vacherot, Alejandro Davidovich Fokina s’est imposé en deux sets face au Monégasque lors des quarts de finale de l’ATP 250 d’Adélaïde : 7–6(4), 6–2.

« Je savais que son service était incroyable. J’ai fait de mon mieux pour renvoyer son service… C’était comme jouer contre John Isner. La clé était de rester concentré et j’ai amélioré mon niveau à chaque match », a expliqué l’Espagnol au micro de l’ATP après sa victoire. 

Pour tenter de se quali­fier en finale et de se rappro­cher d’un premier titre en carrière, Davidovich Fokina affron­tera le Français Ugo Humbert. 

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 13:41

