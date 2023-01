Novak Djokovic va retrouver Daniil Medvedev pour la 13e fois ce samedi à l’oc­ca­sion des demi‐finales de l’ATP 250 d’Adélaïde. Le Serbe mène pour le moment 8–4 et et a gagné leurs trois dernières confron­ta­tions depuis la finale de l’US Open 2021 remportée par le Russe.

Tout de suite après sa victoire sur Denis Shapovalov, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem a encensé son rival.

« Lorsque vous jouez contre Daniil, vous devez être prêt à aller loin physi­que­ment et menta­le­ment tout en jouant intel­li­gem­ment. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde de ces cinq dernières années, il est cham­pion du Grand Chelem et a été numéro un. C’est quel­qu’un que je respecte beau­coup, nous avons eu de grands matchs ces dernières saisons et j’es­père que nous vivrons une nouvelle grande bataille samedi ».