Avant d’af­fronter Medvedev en demi‐finale, le Serbe connais­sait déjà le scénario de ce duel comme il l’a exprimé en confé­rence de presse.

« Il y a énor­mé­ment de respect entre Daniil et moi‐même. Je sais parfai­te­ment à quel point il est un bon joueur de tennis, toutes les bonnes choses qu’il fait sur le terrain. Il s’est imposé comme un meilleur joueur au cours des 4 ou 5 dernières années, il a été l’un des meilleurs joueurs du monde, numéro 1 mondial. Mentalement, c’est un adver­saire très diffi­cile, il se distingue dans les moments impor­tants, il a un excellent service et un jeu très complet. De plus, il continue à s’amé­liorer. De toutes les fois où nous avons joué, je pense qu’il y en a une douzaine, seules deux d’entre elles ont été des victoires confor­tables ; les autres étaient toutes des matchs très serrés. C’est préci­sé­ment ce que j’at­tends demain, parce que les condi­tions de nuit sont un peu diffé­rentes, tout est plus lent, donc je suppose qu’il y aura de longs échanges, je devrai être prêt ».