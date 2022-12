En confé­rence de presse à Adélaïde où il dispu­tera le premier tournoi de sa saison du 1er au 8 janvier 2023 afin de préparer l’Open d’Australie (16 au 29 janvier), Novak Djokovic a déclaré qu’il jouait pour l’his­toire. Avec 21 titres du Grand Chelem au comp­teur, il n’est en effet qu’à une petite unité de Rafael Nadal.

« L’objectif est d’at­teindre le sommet à Melbourne, c’est là que je veux donner le meilleur de moi‐même. Je pense qu’à ce stade de ma carrière, avec tous mes succès, chaque victoire dans un grand tournoi est une chance d’écrire un peu plus l’his­toire. Bien sûr, cela me rend très humble. C’est un grand défi, mais c’est aussi une grande moti­va­tion. Je ne manque pas d’ins­pi­ra­tion et de moti­va­tion pour jouer mon meilleur tennis. »