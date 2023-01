Après sa victoire sur Quentin Halys en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Adélaïde, Novak Djokovic a fait l’éloge de la « nouvelle » Next Gen tout en leur promet­tant une concur­rence féroce pendant encore quelques temps.

« Je pense que nous allons voir beau­coup d’Alcaraz et de Rune à l’avenir. Et il y a Felix Auger‐Aliassime. Je pense qu’il joue proba­ble­ment le tennis de sa vie depuis cinq, six mois. Peut‐être qu’à cause de Rune et d’Alcaraz, les gens ne parlent pas autant de Félix parce qu’il est là depuis un peu plus long­temps, mais je pense qu’il mérite d’être là, au sommet, dans la conver­sa­tion avec ces gars‐là. Musetti, égale­ment, vous l’avez mentionné, met son jeu en place. Je pense qu’il gagne en confiance et s’amé­liore. Il semble que le tennis masculin soit entre de bonnes mains pour l’avenir. Je suis sûr que Nadal et moi‐même allons essayer de cham­bouler un peu leurs plans. Je ne sais pas combien de temps, mais nous allons essayer. »