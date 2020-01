Qualifié pour la finale de l’ATP Cup, Novak Djokovic a décidé de renoncer au tournoi d’Adélaïde (13 au 18 janvier) où il était inscrit.

Au regard de son parcours en ATP Cup où il disputera la finale ce dimanche face à l’Espagne ou l’Australie, Novak Djokovic a logiquement renoncé au tournoi d’Adélaïde (ATP 250) où il était inscrit la semaine prochaine avant l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février). Alistair McDonald, directeur du tournoi, a expliqué « qu’il comprenait sa décision et lui souhaitait le meilleur pour le reste de l’ATP Cup et l’Open d’Australie ». Le numéro 2 mondial pourra ainsi se reposer et ne pas prendre de risque sur un tournoi la semaine qui précède un Grand Chelem.

Novak Djokovic has withdrawn from the Adelaide International.

Tournament Director Alistair McDonald : “We understand his decision and wish him the very best of luck for the remainder of the ATP Cup and the upcoming Australian Open.” pic.twitter.com/5swMTb43e1

— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 11, 2020