Interrogé sur la notion d’in­vin­ci­bi­lité en confé­rence de presse à l’issue de sa victoire sur le tournoi d’Adélaïde, Novak Djokovic a tenu à remettre les choses à leur place concer­nant cette « légende ».

« Pas vrai­ment. Personne n’est invin­cible. Nous avons vu les meilleurs de l’his­toire de notre sport perdre des matchs impor­tants. J’ai perdu beau­coup de matchs où j’étais en tête. Parfois on les gagne et parfois on les perd. Statistiquement, j’en ai gagné plus, ce qui me rend très heureux. Il est diffi­cile de dire quelle est la formule du succès dans ce genre de circons­tances. Bien sûr, aller sur le terrain avec tout le monde sachant ce dont je suis capable est un avantage. »