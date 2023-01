Après sa victoire sur le Français Constant Lestienne, sa première en Australie depuis la finale de l’Open d’Australie 2021, Novak Djokovic, expulsé il y a près d’un an du terri­toire, a parlé de l’ac­cueil de la popu­la­tion locale.

« En ce qui concerne l’ac­cueil des Australiens, toutes les personnes que j’ai rencon­trées sur la plage, dans les restau­rants, au club et n’im­porte où dans la ville étaient très accueillantes. Je ne peux que dire merci, et je me sens bien. Cela se reflète évidem­ment sur mon tennis et mon jeu, parce que c’est quelque chose sur lequel je veux me concen­trer. C’est la raison pour laquelle je suis ici, et j’es­père que je pourrai conti­nuer comme ça. »