En s’ins­cri­vant au tournoi d’Adelaïde pour arriver en forme à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a envoyé un message fort à la planète tennis.

Si ce n’est pas la première fois qu’il s’aligne sur une épreuve avant de jouer l’Open d’Australie, cela confirme surtout qu’en 2026, il n’a pas l’in­ten­tion de faire de la figuration.

D’ailleurs, plusieurs indices confirment que le Serbe cherche des solu­tions pour être au sommet de sa forme comme le fait d’avoir intégré le docteur Marko Kovac, spécia­liste en sciences du sport.

Il semble bien que Novak ait tout misé sur l’idée d’avoir un physique à la hauteur des enjeux qu’il s’est fixés et si certains ne croient pas à sa parti­ci­pa­tion aux JO de Los Angeles, le contexte poli­tique avec la Serbie semble plus que motivé Nole.

En secret, Djokovic espère forcé­ment donner une bonne leçon au gouver­ne­ment qui l’a poussé loin de ses racines. Cet affront ne passe pas et quand Novak est touché dans son coeur c’est souvent le moment où il donne le meilleur de lui même.