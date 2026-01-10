Forfait de dernière minute à Adelaïde après avoir renoncé à Brisbane, Joao Fonseca a évoqué un problème de santé récur­rent qui était jusque là assez secret. Cela ne présage rien de foli­chon pour son avenir sur le tour d’au­tant qu’il s’est fixé des objec­tifs plus qu’élevés.

« Je suis né avec un problème santé et parfois je ressens plus de douleur que d’autres. Cela se situe au niveau du dos. Il y a cinq ans, j’ai subi une frac­ture de stress, mais je suis conscient que c’est quelque chose qui sera toujours présent dans ma vie quoti­dienne, dans mon corps, donc je dois apprendre à vivre avec. Je fais tout mon possible pour me réta­blir, nous avons passé une IRM et nous avons constaté que ce n’est pas grave, même si cela pour­rait s’ag­graver. Tout ce que nous voulons, c’est être à 100% avant de revenir jouer”



