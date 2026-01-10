Forfait de dernière minute à Adelaïde après avoir renoncé à Brisbane, Joao Fonseca a évoqué un problème de santé récurrent qui était jusque là assez secret. Cela ne présage rien de folichon pour son avenir sur le tour d’autant qu’il s’est fixé des objectifs plus qu’élevés.
« Je suis né avec un problème santé et parfois je ressens plus de douleur que d’autres. Cela se situe au niveau du dos. Il y a cinq ans, j’ai subi une fracture de stress, mais je suis conscient que c’est quelque chose qui sera toujours présent dans ma vie quotidienne, dans mon corps, donc je dois apprendre à vivre avec. Je fais tout mon possible pour me rétablir, nous avons passé une IRM et nous avons constaté que ce n’est pas grave, même si cela pourrait s’aggraver. Tout ce que nous voulons, c’est être à 100% avant de revenir jouer”
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 10:53