Seulement âgé de 25 ans, Thanasi Kokkinakis, a connu jusque là une carrière bien tumul­tueuse. 69e mondial en 2015, son meilleur clas­se­ment, l’Australien n’a presque jamais cessé d’être embêté par des bles­sures en tout genre, parfois assez graves pour être resté éloigné ds courts pendants une saison entière.

Solide vain­queur de son compa­triote John Millman cette nuit au premier tour de l’ATP 250 d’Adélaïde, l’ac­tuel 171e joueur mondial, qui affron­tera Frances Tiafoe ce mercredi, a fait part de ses attentes en confé­rence de presse tout en reve­nant sur une carrière pour l’ins­tant frustrante.

« L’année dernière, je suis arrivé à ce stade de la saison en n’ayant prati­que­ment rien joué pendant un an. Et l’année précé­dente, je crois que j’ai joué quatre ou cinq tour­nois. Même si je suis sur le circuit depuis un certain nombre d’an­nées, c’est rela­ti­ve­ment nouveau pour moi. J’ai traversé des choses que les gars de mon âge n’ont jamais connues. J’ai toujours le senti­ment d’avoir beau­coup à donner. J’espère que 2022 me réserve de grandes choses. »