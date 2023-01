Qualifié pour la finale à Adélaïde suite à l’abandon du Japonais Nishioka, son adver­saire en demi‐finales, Sebastian Korda ne dirait pas non à une première rencontre face à Novak Djokovic, opposé à Daniil Medvedev ce samedi matin.

« Je n’ai jamais joué contre Novak. Je pense qu’il est telle­ment bon qu’il a un plan A, et si ça ne marche pas, il a un plan B, un plan C ou un plan D. Il a diffé­rentes tactiques qu’il peut utiliser contre vous. Il lit ses adver­saires comme personne. Il faut jouer un grand jeu pour le battre, et je pense que j’ai ce style de jeu pour m’at­ta­quer à lui. »