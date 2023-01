« Il est l’un des joueurs qui a la tech­nique de frappe la plus propre du circuit. La façon dont il joue, la façon dont il se déplace sur le court, c’est du très beau tennis. Je vais essayer de l’en­laidir », décla­rait Novak Djokovic au sujet de Sebastian Korda avant leur finale à Adélaïde.

Après sa défaite, le jeune Américain a réagi pour l’ATP aux propos du Serbe.

« J’ai vu qu’il voulait enlaidir mon jeu, c’est drôle. C’est génial d’en­tendre ces grands mots de sa part et j’ai reçu beau­coup de grands mots de la part de Nadal égale­ment. C’est vrai­ment inspi­rant de conti­nuer à aller de l’avant en sachant que je fais les bonnes choses, de conti­nuer à croire en moi et de savoir que je suis sur la bonne voie. J’ai évidem­ment eu mes chances contre Nadal et Djokovic, mais je suis encore jeune et ces moments ne peuvent que m’aider à aller de l’avant si j’en tire des leçons. Je pense que, dans l’en­semble, il y a encore beau­coup de points posi­tifs à tirer de ce match. Je suis très proche, mais encore très loin en même temps ».