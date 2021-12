Tête de série numéro 7 du tournoi ATP 250 d’Adélaïde qui aura lieu du 3 au 9 janvier 2022, Sebastien Korda a déclaré forfait sans que l’on sache encore la raison. C’est le troi­sième retrait enre­gistré après ceux de Miomir Kecmanovic et Peter Gojowczyk.

Richard Gasquet sera lui bien de la partie tout comme la tête de série numéro une, Gaël Monfils, et la tête de série numéro 4, Ugo Humbert. Et ce n’est pas tout puisque Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi figurent égale­ment dans le tableau prin­cipal. Se dirigerait‐on vers une victoire trico­lore dans ce tournoi ? C’est en tout cas tout ce que l’on souhaite.