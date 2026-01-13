Il aura fallu attendre un 21e affrontement pour voir tomber la bête noire des joueurs français.
Jusqu’ici invaincu en vingt matchs face à des Tricolores, le Britannique Jacob Fearnley (77e mondial) a finalement cédé. Il a été battu par Quentin Halys dès le premier tour de l’ATP 250 d’Adélaïde, en deux sets : 6–3, 6–4.
📊 ENFIN ! Quentin Halys 🇫🇷 a brisé la malédiction « Jacob Fearnley » 🇬🇧 devenant le PREMIER joueur français à battre le Britannique (après 20 défaites en 20 matchs sur l’ensemble du circuit professionnel) :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 13, 2026
❌ Luc Fomba
❌ Robin Bertrand
❌ Robinson Le Meur
❌ Clément Chidekh
Enfin.
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 10:58