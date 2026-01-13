Il aura fallu attendre un 21e affron­te­ment pour voir tomber la bête noire des joueurs français.

Jusqu’ici invaincu en vingt matchs face à des Tricolores, le Britannique Jacob Fearnley (77e mondial) a fina­le­ment cédé. Il a été battu par Quentin Halys dès le premier tour de l’ATP 250 d’Adélaïde, en deux sets : 6–3, 6–4.

📊 ENFIN ! Quentin Halys 🇫🇷 a brisé la malé­dic­tion « Jacob Fearnley » 🇬🇧 deve­nant le PREMIER joueur fran­çais à battre le Britannique (après 20 défaites en 20 matchs sur l’en­semble du circuit profes­sionnel) :

❌ Luc Fomba

❌ Robin Bertrand

❌ Robinson Le Meur

❌ Clément Chidekh

— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 13, 2026

Enfin.