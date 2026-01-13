AccueilATPATP - AdélaïdeLa fin d'une malédiction pour le tennis français, la bête noire a...
ATP - Adélaïde

La fin d’une malé­dic­tion pour le tennis fran­çais, la bête noire a enfin été battue !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Il aura fallu attendre un 21e affron­te­ment pour voir tomber la bête noire des joueurs français.

Jusqu’ici invaincu en vingt matchs face à des Tricolores, le Britannique Jacob Fearnley (77e mondial) a fina­le­ment cédé. Il a été battu par Quentin Halys dès le premier tour de l’ATP 250 d’Adélaïde, en deux sets : 6–3, 6–4.

Enfin.

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 10:58

