Après s’être ouver­te­ment moqué de Novak Djokovic et de sa poten­tielle bles­sure au cours de leur rencontre du jour, Daniil Medvedev avait visi­ble­ment retrouvé ses esprits en confé­rence de presse d’après match.

Battu une quatrième de fois de suite par le Serbe, en demi‐finale de l’ATP 250 d’Adélaïde ce samedi, le Russe n’a eu d’autre choix que de recon­naître la supé­rio­rité de son adversaire.

« Cela a été une grande semaine, mais j’ai tout simple­ment perdu contre le meilleur joueur du monde en ce moment. Bien sûr, Carlos (Alcaraz) est le meilleur en termes de clas­se­ment parce qu’il a fait des choses extra­or­di­naires dans une partie de l’année 2022, il est le numéro un mondial. N’étant pas là pour l’Open d’Australie, Novak est proba­ble­ment le meilleur en ce moment. Il a gagné quatre ou cinq tour­nois d’af­filée. Je suis un peu déçu, mais c’est aussi une chose posi­tive. Je me sentais vrai­ment bien sur le court, ce qui est bon pour l’Open d’Australie, mais même en me sentant bien, j’ai perdu. J’espère que Novak ne sera pas de mon côté du tableau, et s’il l’est, j’es­saierai de faire de mon mieux et de faire mieux la prochaine fois. »