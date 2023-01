C’est à 11h que Daniil va entrer sur le court pour défier Novak Djokovic. Le Russe reste sur trois défaites de suite. Le Serbe mène 8 à 4 face à Daniil. Un certain nombre de rencontres ont été très serrées aves des vrais batailles.

Le Russe sait donc qu’il devra donner le meilleur de lui même.

« Les deux matchs que nous avons joués l’année dernière étaient fous. J’ai réussi à élever mon niveau à l’un des meilleurs niveaux que j’ai proposé en 2022. Même le dernier duel à Turin, où je n’étais pas motivé, j’ai trouvé la moti­va­tion. C’était du grand tennis. Je suis vrai­ment déçu de ne pas avoir réussi à les gagner. En Australie, nous avons déjà joué trois fois, je crois, et oui, deux matchs diffé­rents. Je ne vais pas trop m’at­tarder là‐dessus, mais je les ai tous perdus. C’est un défi de jouer Novak en Australie, peut‐être que ce sera plus facile à Adelaide qu’à Melbourne, on ne sait jamais, mais ce serait un grand défi avant l’Open d’Australie »