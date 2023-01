Engagé comme Novak Djokovic et beau­coup d’autres joueurs de très haut niveau sur l’ATP 250 d’Adélaide qui débute ce dimanche 1er janvier, Daniil Medvedev, qui pour­rait affronter une 12e fois le Serbe en carrière en cas de quali­fi­ca­tion en demi‐finales, s’est réjoui de cette éventualité.

« J’aime beau­coup jouer contre Novak, je pense que nous avons une très belle riva­lité et nous avons toujours montré un très bon niveau de tennis dans nos matchs. Cela me motive beau­coup d’at­teindre les demi‐finales et s’il est là, tant mieux. S’il n’est pas là, cela voudra dire que quel­qu’un a réussi à battre le joueur de tennis le plus en forme du monde en ce moment. »