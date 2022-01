Même si le tournoi d’Adelaïde est un petit ATP 250, on ne va pas bouder notre plaisir de voir Gaël Monfils en demi‐finale. Il jouera ce samedi matin face à un reve­nant, l’Australien Kokkinakis.

En confé­rence de presse, le Tricolore était très satis­fait de sa perfor­mance face à Tommy Paul : « C’était un match diffi­cile. J’ai bien commencé mais il m’a débreaké. Je me suis un peu préci­pité puis peu à peu, j’ai trouvé mes marques et cela a été une bataille comme je les aime. Je me suis senti super bien. Mettre la balle à gauche, à droite, courir, placer des gros coups droits et puis me quali­fier. Ça me va très bien. »

Cette demi‐finale promet car les deux joueurs sont de vrais puncheurs. Depuis le début du tournoi, Gaël a déroulé, visi­ble­ment affuté physi­que­ment. En cas de victoire, il se quali­fie­rait pour la 33e demie de sa carrière, rien que ça.

L’autre demi‐finale oppo­sera Cilic à Khachanov, de quoi composer une belle finale pour ce début de saison 2022.