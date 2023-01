Après sa victoire sur Marcos Giron en huitièmes de finale du tournoi d’Adélaïde, Alexei Popyrin, désor­mais 120e au clas­se­ment ATP, a assumé ses erreurs de la saison passée.

« J’ai telle­ment appris l’année dernière, dans ma vie person­nelle, mais aussi dans ma vie profes­sion­nelle. Je pense que j’ai beau­coup mûri et c’est très impor­tant pour moi de garder les pieds sur terre. L’année dernière, après la meilleure année que j’ai connue sur le circuit, après un titre ATP, j’ai proba­ble­ment pris la grosse tête et fait preuve d’un peu d’ar­ro­gance, et l’année dernière m’a fait redes­cendre sur terre et m’a permis de garder les pieds sur terre. Il s’agit honnê­te­ment de prendre les choses étape par étape, d’ap­prendre de mes erreurs de l’année dernière, donc j’es­saie vrai­ment de rester concentré sur le moment », a confié l’Australien qui défiera Yoshihito Nishioka en quarts de finale.