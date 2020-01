Les qualifications de l’ATP 250 d’Adélaïde ont débuté la nuit dernière et Grégoire Barrère (83e) a réussi ses débuts en disposant de l’Australien Andrew Harris (160e) 6-1, 6-3. Le Francilien jouera sa place dans le tableau final face à l’Espagnol Jaume Munar. Il a été imité par Stéphane Robert (705e) qui surprend encore et toujours. A 39 ans, le Tricolore a dominé l’Australien Bradley Mousley (642) 6-4, 6-0 et sera opposé a Sud-Africain Lloyd Harris (99e) pour une place dans le tableau final.