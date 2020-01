Déjà titré à Doha la semaine dernière, Andrey Rublev double déjà la mise en 2020 en remportant un deuxième tournoi de suite. Le Russe (18e) a remporté le titre à Adélaïde en surclassant Lloyd Harris (91e) 6-3, 6-0. A 22 ans, il s’adjuge ainsi un quatrième titre en carrière. Il arrivera à Melbourne en étant invaincu en 2020 (huit victoires en huit matchs). Le Moscovite sera un des joueurs à suivre de près à l’Open d’Australie.

UNDEFEATED 💥@AndreyRublev97 wins his second title in as many weeks with a 6-3 6-0 win over Lloyd Harris.#AdelaideTennis pic.twitter.com/xGrVyog7VO

— Tennis TV (@TennisTV) January 18, 2020