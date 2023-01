Présent à Adelaïde où le plateau est très dense, le Danois sait que cette saison qui arrive doit être celle de la « confir­ma­tion » après avoir atteint des sommets en 2022.

« Quand vous faites les choses bien, vous gagnez le respect de tout le circuit, mais en même temps, vous rendez tout le monde beau­coup plus motivé pour vous battre et ils vous connaissent mieux. Je n’y pense pas trop, je me contente d’ap­pré­cier le processus d’ap­pren­tis­sage et de travailler dur pour être meilleur chaque jour. Tous les matches sont diffi­ciles et je veux profiter du défi que repré­sente cette nouvelle saison pour moi »