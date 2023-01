Alors que Daniil Medvedev et Karen Khachanov seront opposés ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 250 d’Adélaide, leur président de fédé­ra­tion et capi­taine de Coupe Davis, Shamil Tarpischev, a été inter­rogé par nos confrères de Championat sur ce duel 100 % russes.

« Je n’at­tends rien du quart de finale entre Khachanov et Medvedev. Maintenant, les gars ont des tâches complè­te­ment diffé­rentes. Medvedev est plus fort en termes de classe. Le résultat est secon­daire. Il n’y a pas encore de sensa­tions, puisque tout le monde sort d’une inter­saison avec une grande l’ac­ti­vité physique. Si l’en­traî­ne­ment fonc­tionnel et physique prime sur le tennis, alors il n’y a pas encore de sensa­tions. Je pren­drai tout résultat calmement. »