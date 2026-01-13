Engagé cette semaine sur l’ATP 250 d’Adélaïde après trois victoires en trois matchs sur la United Cup, dont une face à Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas s’est incliné dès le premier tour face au local et 87e mondial, Alexander Vukic : 7–6(3), 7–6(5).

De passage en confé­rence de presse après cette défaite ennuyeuse à six jours du début de l’Open d’Australie, le Grec a fait preuve d’une confiance inébran­lable, notam­ment concer­nant sa capa­cité à performer en Grand Chelem.

« Je joue à un excellent niveau. Je ne lais­serai pas un tel résultat dicter mon début de saison. Je me concentre sur de grands objec­tifs et je veux accom­plir de grandes choses cette année. Je sais que cela dépend de moi, de ma volonté de travailler sur le court et de la constance dont je ferai preuve chaque jour. J’ai une très longue année devant moi et je veux qu’elle commence de la meilleure façon possible. C’est mon objectif (de remporter les tour­nois du Grand Chelem). Je veux briller en Grand Chelem, aller loin, retrouver mon tennis, prouver au monde que je suis toujours au top. Je le suis. Voilà. »