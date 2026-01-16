AccueilATPATP - AdélaïdeUgo Humbert, après sa qualification en finale : "Je ne regarde pas...
Ugo Humbert, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « Je ne regarde pas du tout les fautes directes, ça ne m’in­té­resse pas du tout ! J’ai envie de dire que plus je fais de fautes, mieux je joue »

Tombeur d’Alejandro Davidovich Fokina ce vendredi au bout du suspens (6−3, 5–7, 7–6[4] en 2h32), Ugo Humbert va déjà vivre sur l’ATP 250 d’Adélaïde sa première finale de la saison. 

Malgré ses 50 fautes directes, le Français est ressorti plei­ne­ment satis­fait de sa performance. 

« Si j’ai iden­tifié quelque chose à recti­fier avant la finale ? Pas du tout ! J’ai un jeu ultra‐agressif, j’ai envie de dire que plus je fais de fautes, mieux je joue, je suis libre et même si je fais des fautes, ça met de la pres­sion au mec en face. Une faute peut me donner deux ou trois points derrière parce que mon adverse se sent en danger. C’est mon style, je ne regarde pas du tout les fautes directes, ça ne m’in­té­resse pas du tout ! », a déclaré le 36e mondial au micro de L’Equipe.

Pour tenter de remporter un 8e titre en carrière, le joueur de 27 ans affron­tera Tomas Machac (35e mondial). 

