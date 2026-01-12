Confronté aux bles­sures à répé­ti­tion depuis le début de sa carrière, Thanasi Kokkinakis est ce qu’on appelle un acharné.

De retour ce lundi sur le tournoi d’Adélaïde après un an sans jouer et une lourde inter­ven­tion chirur­gi­cale au niveau des pecto­raux, l’Australien a renversé Sebastian Korda après un match à rebon­dis­se­ment dont il a le secret : 3–6, 6–3, 7–6(3), en 2h25 de jeu.

Interrogé sur le court après cette victoire devant un public local en délire, l’ac­tuel 670e mondial a fait part de sa fierté tout en dévoi­lant qu’il avait ressenti une gêne au niveau de l’épaule. Presque une habitude.

« J’avais les yeux rivés sur ce tournoi à Adélaïde et je savais que je joue­rais devant une foule nombreuse et enthou­siaste, c’était donc incroyable. Merci beau­coup. J’adore cet endroit », a déclaré Kokkinakis sur le court avant d’évo­quer cette fameuse gêne. « C’est quelque chose que je vis depuis le début de ma carrière. J’ai travaillé très dur pour avoir une chance de revenir sur ce court. Au deuxième set, j’ai frappé un service et je ne me sentais pas bien. Je deman­dais à mon équipe toutes les deux minutes si je devais aban­donner. J’avais l’im­pres­sion que même si je gagnais, à quel prix ? Mais j’es­sayais de gagner, surtout ici à Adélaïde. Je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais je fais de mon mieux. »