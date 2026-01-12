Confronté aux blessures à répétition depuis le début de sa carrière, Thanasi Kokkinakis est ce qu’on appelle un acharné.
De retour ce lundi sur le tournoi d’Adélaïde après un an sans jouer et une lourde intervention chirurgicale au niveau des pectoraux, l’Australien a renversé Sebastian Korda après un match à rebondissement dont il a le secret : 3–6, 6–3, 7–6(3), en 2h25 de jeu.
Interrogé sur le court après cette victoire devant un public local en délire, l’actuel 670e mondial a fait part de sa fierté tout en dévoilant qu’il avait ressenti une gêne au niveau de l’épaule. Presque une habitude.
« J’avais les yeux rivés sur ce tournoi à Adélaïde et je savais que je jouerais devant une foule nombreuse et enthousiaste, c’était donc incroyable. Merci beaucoup. J’adore cet endroit », a déclaré Kokkinakis sur le court avant d’évoquer cette fameuse gêne. « C’est quelque chose que je vis depuis le début de ma carrière. J’ai travaillé très dur pour avoir une chance de revenir sur ce court. Au deuxième set, j’ai frappé un service et je ne me sentais pas bien. Je demandais à mon équipe toutes les deux minutes si je devais abandonner. J’avais l’impression que même si je gagnais, à quel prix ? Mais j’essayais de gagner, surtout ici à Adélaïde. Je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais je fais de mon mieux. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 15:55