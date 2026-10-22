Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (98e mondial) s’était égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

S’il avait déjà présenté ses excuses sur les réseaux sociaux et encore exprimé ses regrets, le Français, 98e joueur mondial, semble désor­mais déter­miné à tourner la page et à repartir sur de nouvelles bases.

« Après ce qui s’est passé, je me battais contre moi‐même menta­le­ment et ma place n’était pas sur un court de tennis. J’ai donc pris quelques jours de repos pour me remettre les idées en place et réflé­chir aux mauvais gestes et compor­te­ments que j’ai pu avoir. C’est défi­ni­ti­ve­ment un nouveau départ pour moi, un nouveau Terence, si on peut l’appeler comme ça. J’ai hâte de décou­vrir ce qui m’attend pour la fin de cette saison et la prochaine. »

🗣️🇫🇷 « C’EST UN NOUVEAU DÉPART, UN NOUVEAU TERENCE »Terence Atmane revient sur son compor­te­ment à Shanghai après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale à Almaty :🎙️ « Après ce qui s’est passé, je me battais contre moi‐même menta­le­ment et ma place n’était pas sur un court de tennis.J’ai donc pris quelques jours de repos pour me remettre les idées en place et réflé­chir aux mauvais gestes et compor­te­ments que j’ai pu avoir.C’est défi­ni­ti­ve­ment un nouveau départ pour moi, un nouveau Terence, si on peut l’appeler comme ça. J’ai hâte de décou­vrir ce qui m’attend pour la fin de cette saison et la prochaine. » — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 22, 2026

Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 d’Almaty, Terence Atmane pour­rait affronter Daniil Medvedev pour une place dans le dernier carré.