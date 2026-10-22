Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adversaire allait servir pour le gain du match au premier tour des qualification du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (98e mondial) s’était également illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balançant sa raquette de frustration en direction des tribunes.
S’il avait déjà présenté ses excuses sur les réseaux sociaux et encore exprimé ses regrets, le Français, 98e joueur mondial, semble désormais déterminé à tourner la page et à repartir sur de nouvelles bases.
« Après ce qui s’est passé, je me battais contre moi‐même mentalement et ma place n’était pas sur un court de tennis. J’ai donc pris quelques jours de repos pour me remettre les idées en place et réfléchir aux mauvais gestes et comportements que j’ai pu avoir. C’est définitivement un nouveau départ pour moi, un nouveau Terence, si on peut l’appeler comme ça. J’ai hâte de découvrir ce qui m’attend pour la fin de cette saison et la prochaine. »
🗣️🇫🇷 « C’EST UN NOUVEAU DÉPART, UN NOUVEAU TERENCE »Terence Atmane revient sur son comportement à Shanghai après sa qualification en quarts de finale à Almaty :🎙️ « Après ce qui s’est passé, je me battais contre moi‐même mentalement et ma place n’était pas sur un court de tennis.J’ai donc pris quelques jours de repos pour me remettre les idées en place et réfléchir aux mauvais gestes et comportements que j’ai pu avoir.C’est définitivement un nouveau départ pour moi, un nouveau Terence, si on peut l’appeler comme ça. J’ai hâte de découvrir ce qui m’attend pour la fin de cette saison et la prochaine. »— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 22, 2026
Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 d’Almaty, Terence Atmane pourrait affronter Daniil Medvedev pour une place dans le dernier carré.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 13:40