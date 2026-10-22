Accueil ATP ATP - Almaty

Après la polé­mique, le Français Atmane fait passer un message : « C’est défi­ni­ti­ve­ment un nouveau départ pour moi, un nouveau Terence, si on peut l’appeler comme ça »

Par
Baptiste Mulatier
-

Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (98e mondial) s’était égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

S’il avait déjà présenté ses excuses sur les réseaux sociaux et encore exprimé ses regrets, le Français, 98e joueur mondial, semble désor­mais déter­miné à tourner la page et à repartir sur de nouvelles bases. 

« Après ce qui s’est passé, je me battais contre moi‐même menta­le­ment et ma place n’était pas sur un court de tennis. J’ai donc pris quelques jours de repos pour me remettre les idées en place et réflé­chir aux mauvais gestes et compor­te­ments que j’ai pu avoir. C’est défi­ni­ti­ve­ment un nouveau départ pour moi, un nouveau Terence, si on peut l’appeler comme ça. J’ai hâte de décou­vrir ce qui m’attend pour la fin de cette saison et la prochaine. »

Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 d’Almaty, Terence Atmane pour­rait affronter Daniil Medvedev pour une place dans le dernier carré. 

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥