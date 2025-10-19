AccueilATPATP - AlmatyDaniil Medvedev, après sa victoire en finale contre Corentin Moutet : "C'est...
ATP - Almaty

Daniil Medvedev, après sa victoire en finale contre Corentin Moutet : « C’est la première fois que je remporte un tournoi avec mes deux filles et ma femme à mes côtés »

Thomas S
Par Thomas S

-

746

Alors qu’il n’avait plus remporté le moindre titre depuis le Masters 1000 de Rome en 2023, soit 29 mois de disette, Daniil Medvedev a mis fin à cette malé­dic­tion et une série de six défaites d’af­filée en finale en rempor­tant ce dimanche l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan. 

Et le Russe a vrai­ment dû s’employer pour venir à bout d’un Corentin Moutet en grande forme mais malheu­reu­se­ment encore un peu trop juste : 7–5, 4–6, 6–3, après 2h40 de jeu. 

Forcément soulagé après la rencontre, l’ac­tuel 14e mondial, vêtu d’une tenue tradi­tion­nelle locale à l’oc­ca­sion de la céré­monie remise des prix, a dédié ce 21e trophée en carrière à sa deuxième fille, nommée Victoria. 

« Je tiens à remer­cier ma famille. C’est la première fois que je remporte un tournoi avec mes deux filles et ma femme à mes côtés, alors c’est vrai­ment génial d’avoir décroché ce titre. Je dédie ce titre à ma deuxième fille, Victoria, car le premier titre que j’ai remporté, à la nais­sance de ma première fille Alisa, était pour elle. Celui‐ci est donc pour Victoria. »

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 15:44

Article précédent
Le message de Patrick Mouratoglou à Holger Rune après l’an­nonce de sa grave bles­sure : « Je compatis, mon ami, mais je sais à quel point tu es fort mentalement »
Article suivant
Casper Ruud à Humbert après l’avoir écrasé en finale : « Ugo, je suis vrai­ment désolé. J’ai joué mon meilleur match de l’année contre toi. Je suis très content mais désolé quand même »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.