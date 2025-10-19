Alors qu’il n’avait plus remporté le moindre titre depuis le Masters 1000 de Rome en 2023, soit 29 mois de disette, Daniil Medvedev a mis fin à cette malédiction et une série de six défaites d’affilée en finale en remportant ce dimanche l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.
Et le Russe a vraiment dû s’employer pour venir à bout d’un Corentin Moutet en grande forme mais malheureusement encore un peu trop juste : 7–5, 4–6, 6–3, après 2h40 de jeu.
FIRST TITLE SINCE ROME 2023 ! 🏆— Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2025
Daniil Medvedev beats Moutet and ends his 882‐day title drought ! 👏 #AlmatyOpen pic.twitter.com/bOYNYGVFME
Forcément soulagé après la rencontre, l’actuel 14e mondial, vêtu d’une tenue traditionnelle locale à l’occasion de la cérémonie remise des prix, a dédié ce 21e trophée en carrière à sa deuxième fille, nommée Victoria.
21 title lifts at 21 different venues 🏆— Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2025
This one means a lot to @DaniilMedWed 🥰#AlmatyOpen pic.twitter.com/zRST4s1Uoa
« Je tiens à remercier ma famille. C’est la première fois que je remporte un tournoi avec mes deux filles et ma femme à mes côtés, alors c’est vraiment génial d’avoir décroché ce titre. Je dédie ce titre à ma deuxième fille, Victoria, car le premier titre que j’ai remporté, à la naissance de ma première fille Alisa, était pour elle. Celui‐ci est donc pour Victoria. »
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 15:44