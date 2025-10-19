Alors qu’il n’avait plus remporté le moindre titre depuis le Masters 1000 de Rome en 2023, soit 29 mois de disette, Daniil Medvedev a mis fin à cette malé­dic­tion et une série de six défaites d’af­filée en finale en rempor­tant ce dimanche l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.

Et le Russe a vrai­ment dû s’employer pour venir à bout d’un Corentin Moutet en grande forme mais malheu­reu­se­ment encore un peu trop juste : 7–5, 4–6, 6–3, après 2h40 de jeu.

FIRST TITLE SINCE ROME 2023 ! 🏆



Daniil Medvedev beats Moutet and ends his 882‐day title drought !

Forcément soulagé après la rencontre, l’ac­tuel 14e mondial, vêtu d’une tenue tradi­tion­nelle locale à l’oc­ca­sion de la céré­monie remise des prix, a dédié ce 21e trophée en carrière à sa deuxième fille, nommée Victoria.

21 title lifts at 21 different venues 🏆



21 title lifts at 21 different venues 🏆

This one means a lot to @DaniilMedWed 🥰

« Je tiens à remer­cier ma famille. C’est la première fois que je remporte un tournoi avec mes deux filles et ma femme à mes côtés, alors c’est vrai­ment génial d’avoir décroché ce titre. Je dédie ce titre à ma deuxième fille, Victoria, car le premier titre que j’ai remporté, à la nais­sance de ma première fille Alisa, était pour elle. Celui‐ci est donc pour Victoria. »