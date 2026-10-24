Daniil Medvedev n’a pas eu à forcer pour rallier la 45e finale de sa carrière, ce samedi, face à Alexander Bublik sur l’ATP 250 d’Almaty.
Après un premier set remporté 6–3 en seulement 21 minutes, le Russe a donc vu son adversaire jeter l’éponge de manière un peu triste étant donné que ce dernier évoluait devant son public.
“I just hope it’s nothing serious” 🙏@DaniilMedwed with some kind words for Bublik#AlmatyOpen https://t.co/8ygb20VbkT— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2026
« J’espère que ce n’est rien de grave. J’ai remarqué dès le début du match qu’il avait du mal à se déplacer, mais je devais continuer et essayer de gagner. J’espère vraiment que ce n’est rien de grave et qu’il pourra revenir le plus vite possible », a déclaré Medvedev, qui affrontera en finale Nikoloz Basilashvili, tombeur de Stefanos Tsitsipas après un énorme combat en trois sets.
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 17:08