Daniil Medvedev n’a pas eu à forcer pour rallier la 45e finale de sa carrière, ce samedi, face à Alexander Bublik sur l’ATP 250 d’Almaty.

Après un premier set remporté 6–3 en seule­ment 21 minutes, le Russe a donc vu son adver­saire jeter l’éponge de manière un peu triste étant donné que ce dernier évoluait devant son public.

“I just hope it’s nothing serious” 🙏@DaniilMedwed with some kind words for Bublik#AlmatyOpen https://t.co/8ygb20VbkT — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2026

« J’espère que ce n’est rien de grave. J’ai remarqué dès le début du match qu’il avait du mal à se déplacer, mais je devais conti­nuer et essayer de gagner. J’espère vrai­ment que ce n’est rien de grave et qu’il pourra revenir le plus vite possible », a déclaré Medvedev, qui affron­tera en finale Nikoloz Basilashvili, tombeur de Stefanos Tsitsipas après un énorme combat en trois sets.