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Daniil Medvedev, en finale après l’abandon d’Alexander Bublik : « J’espère que ce n’est rien de grave »

Par
Thomas S
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Daniil Medvedev n’a pas eu à forcer pour rallier la 45e finale de sa carrière, ce samedi, face à Alexander Bublik sur l’ATP 250 d’Almaty.

Après un premier set remporté 6–3 en seule­ment 21 minutes, le Russe a donc vu son adver­saire jeter l’éponge de manière un peu triste étant donné que ce dernier évoluait devant son public. 

« J’espère que ce n’est rien de grave. J’ai remarqué dès le début du match qu’il avait du mal à se déplacer, mais je devais conti­nuer et essayer de gagner. J’espère vrai­ment que ce n’est rien de grave et qu’il pourra revenir le plus vite possible », a déclaré Medvedev, qui affron­tera en finale Nikoloz Basilashvili, tombeur de Stefanos Tsitsipas après un énorme combat en trois sets. 

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 17:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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