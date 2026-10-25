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Daniil Medvedev : « Les gens se demandent comment ce joueur peut être dans le Top 10, mais la réponse est très simple. C’est comme pour Zverev qui mérite la place de numéro 1 mondial »

Par
Baptiste Mulatier
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Si certains estiment qu’Alexander Zverev ne mérite pas la place de numéro 1 mondial, car il a perdu tous ses matchs contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic cette année, Daniil Medvedev n’est pas d’ac­cord avec ça. 

Interrogé par Tennis Head depuis Almaty, où il va affronter Nikoloz Basilashvili en finale, le 5e mondial a estimé que l’Allemand méri­tait cette posi­tion. Selon lui, il n’y a pas plus juste que le clas­se­ment ATP. 

« Les bles­sures font partie de notre sport. En termes de clas­se­ment, je ne suis pas sûr qu’il existe un autre sport aussi équi­table, car le clas­se­ment couvre litté­ra­le­ment 52 semaines ; quoi que vous fassiez, quel que soit le tournoi auquel vous parti­ci­piez, vous obtenez des points. Franchement, personne ne peut le contester. Parfois, on va sur les réseaux sociaux, et les gens se demandent : ‘Comment ce type peut‐il être dans le top 10 ?’ Eh bien, vous savez pour­quoi ? Au cours des 52 dernières semaines, il a gagné plus de points que les autres, et c’est grâce à ses points qu’il figure dans le top 10 de ces 52 dernières semaines ! Je pense donc que le système de points est ce qu’il y a de plus équi­table dans le tennis. Bien sûr, si Jannik avait été en bonne santé, il aurait proba­ble­ment eu de grandes chances de remporter beau­coup plus de points, mais ça fait partie du sport. C’est de la malchance pour lui, et Sascha le mérite à 100 %. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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