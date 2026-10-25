Si certains estiment qu’Alexander Zverev ne mérite pas la place de numéro 1 mondial, car il a perdu tous ses matchs contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic cette année, Daniil Medvedev n’est pas d’ac­cord avec ça.

Interrogé par Tennis Head depuis Almaty, où il va affronter Nikoloz Basilashvili en finale, le 5e mondial a estimé que l’Allemand méri­tait cette posi­tion. Selon lui, il n’y a pas plus juste que le clas­se­ment ATP.

« Les bles­sures font partie de notre sport. En termes de clas­se­ment, je ne suis pas sûr qu’il existe un autre sport aussi équi­table, car le clas­se­ment couvre litté­ra­le­ment 52 semaines ; quoi que vous fassiez, quel que soit le tournoi auquel vous parti­ci­piez, vous obtenez des points. Franchement, personne ne peut le contester. Parfois, on va sur les réseaux sociaux, et les gens se demandent : ‘Comment ce type peut‐il être dans le top 10 ?’ Eh bien, vous savez pour­quoi ? Au cours des 52 dernières semaines, il a gagné plus de points que les autres, et c’est grâce à ses points qu’il figure dans le top 10 de ces 52 dernières semaines ! Je pense donc que le système de points est ce qu’il y a de plus équi­table dans le tennis. Bien sûr, si Jannik avait été en bonne santé, il aurait proba­ble­ment eu de grandes chances de remporter beau­coup plus de points, mais ça fait partie du sport. C’est de la malchance pour lui, et Sascha le mérite à 100 %. »