Si certains estiment qu’Alexander Zverev ne mérite pas la place de numéro 1 mondial, car il a perdu tous ses matchs contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic cette année, Daniil Medvedev n’est pas d’accord avec ça.
Interrogé par Tennis Head depuis Almaty, où il va affronter Nikoloz Basilashvili en finale, le 5e mondial a estimé que l’Allemand méritait cette position. Selon lui, il n’y a pas plus juste que le classement ATP.
« Les blessures font partie de notre sport. En termes de classement, je ne suis pas sûr qu’il existe un autre sport aussi équitable, car le classement couvre littéralement 52 semaines ; quoi que vous fassiez, quel que soit le tournoi auquel vous participiez, vous obtenez des points. Franchement, personne ne peut le contester. Parfois, on va sur les réseaux sociaux, et les gens se demandent : ‘Comment ce type peut‐il être dans le top 10 ?’ Eh bien, vous savez pourquoi ? Au cours des 52 dernières semaines, il a gagné plus de points que les autres, et c’est grâce à ses points qu’il figure dans le top 10 de ces 52 dernières semaines ! Je pense donc que le système de points est ce qu’il y a de plus équitable dans le tennis. Bien sûr, si Jannik avait été en bonne santé, il aurait probablement eu de grandes chances de remporter beaucoup plus de points, mais ça fait partie du sport. C’est de la malchance pour lui, et Sascha le mérite à 100 %. »
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 09:05