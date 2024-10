S’il s’est fait peur contre le Canadien Gabriel Diallo (118e) en finale de l’ATP 250 d’Almaty au Kazakhstan (6−2, 5–7, 6–3), Karen Khachanov a fina­le­ment remporté son septième titre en carrière, à 28 ans.

The winning moment 💪



Khachanov over­comes a strong Diallo showing to reign victo­rious 🏆#AlmatyOpen pic.twitter.com/bjNub2kjQY — Tennis TV (@TennisTV) October 20, 2024

« Je suis soulagé et super heureux. On ne peut pas s’at­tendre à ce qu’une finale soit facile, sans tension, mais elle l’a été jusqu’à 6–2, 4–2. Il a alors commencé à se détendre, à aller lâcher plus ses coups, et il a soudai­ne­ment changé le cours du match », a réagi le joueur russe au micro de l’ATP.