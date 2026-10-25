Daniil Medvedev a vraiment du élever son niveau de jeu pour venir à bout de Nikoloz Basilashvili, ce dimanche, en finale de l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.
Vainqueur 6–7, 6–1, 6–3 en 1h55 de jeu et lauréat du 25e titre de sa carrière, le Russe a eu des jolis mots pour son adversaire du jour lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
« Je tiens tout d’abord à féliciter Nikoloz pour cette superbe semaine. Je suis vraiment heureux pour toi. Je sais que tu as traversé une période difficile. Je suis ravi que tu aies si bien joué ici, et je te souhaite bonne chance pour les prochains tournois. J’espère que tu continueras sur cette lancée — j’ai eu beaucoup de mal à jouer contre toi aujourd’hui. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.