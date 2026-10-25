Daniil Medvedev a vrai­ment du élever son niveau de jeu pour venir à bout de Nikoloz Basilashvili, ce dimanche, en finale de l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.

Vainqueur 6–7, 6–1, 6–3 en 1h55 de jeu et lauréat du 25e titre de sa carrière, le Russe a eu des jolis mots pour son adver­saire du jour lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

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« Je tiens tout d’abord à féli­citer Nikoloz pour cette superbe semaine. Je suis vrai­ment heureux pour toi. Je sais que tu as traversé une période diffi­cile. Je suis ravi que tu aies si bien joué ici, et je te souhaite bonne chance pour les prochains tour­nois. J’espère que tu conti­nueras sur cette lancée — j’ai eu beau­coup de mal à jouer contre toi aujourd’hui. »