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La classe de Medvedev envers son adver­saire après sa victoire en finale : « Je suis vrai­ment heureux pour toi. Je sais que tu as traversé une période difficile »

Par
Thomas S
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Daniil Medvedev a vrai­ment du élever son niveau de jeu pour venir à bout de Nikoloz Basilashvili, ce dimanche, en finale de l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan.

Vainqueur 6–7, 6–1, 6–3 en 1h55 de jeu et lauréat du 25e titre de sa carrière, le Russe a eu des jolis mots pour son adver­saire du jour lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix. 

https://twitter.com/TennisTV/status/2114328174985187340

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Nikoloz pour cette superbe semaine. Je suis vrai­ment heureux pour toi. Je sais que tu as traversé une période diffi­cile. Je suis ravi que tu aies si bien joué ici, et je te souhaite bonne chance pour les prochains tour­nois. J’espère que tu conti­nueras sur cette lancée — j’ai eu beau­coup de mal à jouer contre toi aujourd’hui. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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