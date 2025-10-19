AccueilATPATP - AlmatyLa petite phrase inattendue de Corentin Moutet pour Medvedev pendant son discours...
ATP - AlmatyVidéos

La petite phrase inat­tendue de Corentin Moutet pour Medvedev pendant son discours après la finale : « Je suis fier de moi, fier de mon équipe et fier de Daniil »

Thomas S
Par Thomas S

-

736

À l’instar de Daniil Medvedev, son bour­reau ce dimanche en finale de l’ATP 250 d’Almaty, Corentin Moutet est un sacré numéro, sur et en dehors du court. 

Battu après un énorme combat de 2h40 de jeu et toujours sans titre sur le circuit ATP, le Français a livré un discours à la fois drôle et inspi­rant pendant la céré­monie de remise des prix, allant même jusqu’à exprimer sa fierté pour le Russe. Inattendu et plutôt cocasse. 

« C’est un long processus toute l’année, nous jouons beau­coup, car nous sommes jeunes. Nous avons fait beau­coup de sacri­fices. Je ne parle pas seule­ment de moi, mais de tous les joueurs. Vous savez, nous avons géné­ra­le­ment quitté notre foyer très jeunes, lais­sant derrière nous notre famille ou nos amis, pour venir ici réaliser nos rêves et vivre notre passion. Nous avons donc beau­coup de chance d’être ici, bien sûr. Mais oui, nous le méri­tons tous en tant que joueurs. Je veux dire aux joueurs que nous pouvons tous être fiers de nous‐mêmes d’être ici devant vous, et oui, je ne sais pas, je me suis un peu perdu, mais je suis fier de moi, fier de mon équipe et fier de Daniil (rires). Merci à tous et j’es­père revenir. »

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 17:16

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Fritz répond à Draper après la grave bles­sure de Rune : « On observe égale­ment plus de bles­sures et d’épui­se­ment main­te­nant qu’au­pa­ra­vant, car les balles, les terrains et les condi­tions se sont consi­dé­ra­ble­ment ralentis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.