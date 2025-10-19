À l’instar de Daniil Medvedev, son bour­reau ce dimanche en finale de l’ATP 250 d’Almaty, Corentin Moutet est un sacré numéro, sur et en dehors du court.

Battu après un énorme combat de 2h40 de jeu et toujours sans titre sur le circuit ATP, le Français a livré un discours à la fois drôle et inspi­rant pendant la céré­monie de remise des prix, allant même jusqu’à exprimer sa fierté pour le Russe. Inattendu et plutôt cocasse.

« i’m proud of daniil » and then daniil’s reac­tion tears pic.twitter.com/xTYdg083wn — i (@atpobsessed) October 19, 2025

« C’est un long processus toute l’année, nous jouons beau­coup, car nous sommes jeunes. Nous avons fait beau­coup de sacri­fices. Je ne parle pas seule­ment de moi, mais de tous les joueurs. Vous savez, nous avons géné­ra­le­ment quitté notre foyer très jeunes, lais­sant derrière nous notre famille ou nos amis, pour venir ici réaliser nos rêves et vivre notre passion. Nous avons donc beau­coup de chance d’être ici, bien sûr. Mais oui, nous le méri­tons tous en tant que joueurs. Je veux dire aux joueurs que nous pouvons tous être fiers de nous‐mêmes d’être ici devant vous, et oui, je ne sais pas, je me suis un peu perdu, mais je suis fier de moi, fier de mon équipe et fier de Daniil (rires). Merci à tous et j’es­père revenir. »