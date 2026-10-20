Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (98e mondial) s’était égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

S’il avait déjà présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, le Français a encore exprimé ses regrets au micro de Clay Tenis après sa victoire contre Rinky Hijikata (86e) au premier tour de l’ATP 250 d’Almaty.

« J’ai reçu beau­coup de critiques à cause de ça, ce qui est tout à fait normal car je le mérite, je me suis plutôt mal comporté. J’ai beau­coup souf­fert menta­le­ment ces deux dernières semaines. La saison a été très longue pour moi et j’ai égale­ment eu des diffi­cultés sur le plan psycho­lo­gique, donc ça n’a pas été facile. J’essaie de prendre un nouveau départ dans ce tournoi, car Shanghai m’a montré que ce genre de compor­te­ment n’a pas sa place sur un court de tennis au plus haut niveau, car beau­coup de gens me regardent, beau­coup de gens me soutiennent. Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères à tout le monde, car je pense que ce n’est pas le genre de compor­te­ment que je souhaite montrer aux gens »