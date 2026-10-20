Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adversaire allait servir pour le gain du match au premier tour des qualification du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (98e mondial) s’était également illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balançant sa raquette de frustration en direction des tribunes.
S’il avait déjà présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, le Français a encore exprimé ses regrets au micro de Clay Tenis après sa victoire contre Rinky Hijikata (86e) au premier tour de l’ATP 250 d’Almaty.
« J’ai reçu beaucoup de critiques à cause de ça, ce qui est tout à fait normal car je le mérite, je me suis plutôt mal comporté. J’ai beaucoup souffert mentalement ces deux dernières semaines. La saison a été très longue pour moi et j’ai également eu des difficultés sur le plan psychologique, donc ça n’a pas été facile. J’essaie de prendre un nouveau départ dans ce tournoi, car Shanghai m’a montré que ce genre de comportement n’a pas sa place sur un court de tennis au plus haut niveau, car beaucoup de gens me regardent, beaucoup de gens me soutiennent. Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères à tout le monde, car je pense que ce n’est pas le genre de comportement que je souhaite montrer aux gens »
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 16:45