Accueil ATP ATP - Almaty

Le nouveau gros coup de Mannarino à 38 ans : « C’est un meilleur joueur que moi, donc si je voulais gagner, je devais jouer un peu mieux que d’habitude »

Par
Baptiste Mulatier
-

À 38 ans, Adrian Mannarino est impressionnant. 

Après s’être offert Flavio Cobolli (6e mondial) à Shanghai le 9 octobre dernier, le Français a battu l’ex‐top 5 Andrey Rublev (aujourd’hui 22e mondial) en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Almaty : 6–4, 3–6, 6–3. C’est la deuxième fois qu’il bat le Russe en six confrontations. 

« Je connais très bien Andrey, nous nous sommes affrontés à de nombreuses reprises. Je sais que si j’avais joué à mon niveau habi­tuel, j’aurais perdu ce match. C’est un meilleur joueur que moi, donc si je voulais gagner, je devais jouer un peu mieux que d’habitude et je pense avoir livré un bon match aujourd’hui. Je suis heureux de m’être qualifié », a réagi Mannarino au micro de l’ATP après sa victoire. 

Pour une place dans le dernier carré, il affron­tera le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 128e mondial. 

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 14:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥