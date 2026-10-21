À 38 ans, Adrian Mannarino est impressionnant.

Après s’être offert Flavio Cobolli (6e mondial) à Shanghai le 9 octobre dernier, le Français a battu l’ex‐top 5 Andrey Rublev (aujourd’hui 22e mondial) en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Almaty : 6–4, 3–6, 6–3. C’est la deuxième fois qu’il bat le Russe en six confrontations.

« Je connais très bien Andrey, nous nous sommes affrontés à de nombreuses reprises. Je sais que si j’avais joué à mon niveau habi­tuel, j’aurais perdu ce match. C’est un meilleur joueur que moi, donc si je voulais gagner, je devais jouer un peu mieux que d’habitude et je pense avoir livré un bon match aujourd’hui. Je suis heureux de m’être qualifié », a réagi Mannarino au micro de l’ATP après sa victoire.

First man in event history to reach 4 QFs 🤓Adrian Mannarino fights through a tough 6–4 3–6 6–3 battle against Rublev !#AlmatyOpen https://t.co/wRKBnOl7LB — Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2026

Pour une place dans le dernier carré, il affron­tera le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 128e mondial.