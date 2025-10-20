AccueilATPATP - AlmatyMedvedev, après avoir battu Moutet et mis fin à une longue disette...
ATP - Almaty

Medvedev, après avoir battu Moutet et mis fin à une longue disette : « C’est la première fois que je parti­cipe à un tournoi avec mes deux filles donc remporter ce titre est vrai­ment agréable »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Tombeur de Corentin Moutet en finale de l’ATP 250 d’Almaty, Daniil Medvedev a remporté son premier titre depuis le Masters 1000 de Rome en mai 2023. Il a exprimé sa fierté de soulever ce 21e trophée en carrière devant ses deux filles. 

« C’est la première fois que je parti­cipe à un tournoi avec mes deux filles, donc remporter un titre est vrai­ment agréable. Ce titre est en l’hon­neur de ma deuxième fille, Victoria, car le premier titre que j’ai remporté lorsque ma première fille Alisa est née était pour elle. Donc celui‐ci est pour Victoria. »

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 13:22

