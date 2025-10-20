Tombeur de Corentin Moutet en finale de l’ATP 250 d’Almaty, Daniil Medvedev a remporté son premier titre depuis le Masters 1000 de Rome en mai 2023. Il a exprimé sa fierté de soulever ce 21e trophée en carrière devant ses deux filles.
« This title is in honor of my second daughter, Victoria, because the first title I got when my first daughter Alisa was born was for her. So this one’s for Victoria. » 🥰@DaniilMedwed’s Almaty title was special for many reasons. 😍https://t.co/mGNyALRgJI— TENNIS (@Tennis) October 19, 2025
« C’est la première fois que je participe à un tournoi avec mes deux filles, donc remporter un titre est vraiment agréable. Ce titre est en l’honneur de ma deuxième fille, Victoria, car le premier titre que j’ai remporté lorsque ma première fille Alisa est née était pour elle. Donc celui‐ci est pour Victoria. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 13:22