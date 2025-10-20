Tombeur de Corentin Moutet en finale de l’ATP 250 d’Almaty, Daniil Medvedev a remporté son premier titre depuis le Masters 1000 de Rome en mai 2023. Il a exprimé sa fierté de soulever ce 21e trophée en carrière devant ses deux filles.

« C’est la première fois que je parti­cipe à un tournoi avec mes deux filles, donc remporter un titre est vrai­ment agréable. Ce titre est en l’hon­neur de ma deuxième fille, Victoria, car le premier titre que j’ai remporté lorsque ma première fille Alisa est née était pour elle. Donc celui‐ci est pour Victoria. »