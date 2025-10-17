Dans des propos relayés par L’Equipe, Daniil Medvedev a justifié son choix de participer à l’ATP 250 d’Almaty au Kazakhstan, où il a battu Fabian Marozsan en quarts de finale : 7–5, 6–2.
« Je m’étais inscrit pour venir ici à Almaty et quand je m’engage quelque part, je respecte ma parole. Peut‐être qu’il y a eu des discussions ailleurs mais je ne le regrette pas. J’ai chuté au classement donc j’ai besoin de points et de vrais matches. Je sais que mes chances de me qualifier pour le Masters de Turin sont minces mais elles existent donc j’ai décidé de jouer mes trois derniers tournois de la saison (Almaty, Vienne et Paris) et de tout donner, tant que mon corps le permet. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 11:57