Dans des propos relayés par L’Equipe, Daniil Medvedev a justifié son choix de parti­ciper à l’ATP 250 d’Almaty au Kazakhstan, où il a battu Fabian Marozsan en quarts de finale : 7–5, 6–2.

« Je m’étais inscrit pour venir ici à Almaty et quand je m’en­gage quelque part, je respecte ma parole. Peut‐être qu’il y a eu des discus­sions ailleurs mais je ne le regrette pas. J’ai chuté au clas­se­ment donc j’ai besoin de points et de vrais matches. Je sais que mes chances de me quali­fier pour le Masters de Turin sont minces mais elles existent donc j’ai décidé de jouer mes trois derniers tour­nois de la saison (Almaty, Vienne et Paris) et de tout donner, tant que mon corps le permet. »