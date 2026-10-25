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« Medvedev n’avait jamais réussi à faire une telle chose alors qu’il a été numéro 1 mondial et vain­queur en Grand Chelem », explique José Moron

Par
Thomas S
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Il faut une première fois à tout. 

Daniil Medvedev, vain­queur ce dimanche du 25e titre de sa carrière sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, un an après son sacre face à Corentin Moutet ici même, a réussi à défendre un titre pour la première fois de sa carrière. 

Et il était temps pour un joueur aussi fort et déten­teur d’un aussi beau palmarès, comme l’a rappelé notre confrère José Moron. 

« Medvedev n’avait encore jamais défendu un titre au cours de toute sa carrière. C’est surpre­nant, alors qu’il a été numéro 1 et vain­queur d’un tournoi du Grand Chelem. Il termine l’année en beauté. À l’heure actuelle, il est l’un des joueurs les plus en forme de tout le circuit. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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