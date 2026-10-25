Daniil Medvedev, vainqueur ce dimanche du 25e titre de sa carrière sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, un an après son sacre face à Corentin Moutet ici même, a réussi à défendre un titre pour la première fois de sa carrière.
Et il était temps pour un joueur aussi fort et détenteur d’un aussi beau palmarès, comme l’a rappelé notre confrère José Moron.
« Medvedev n’avait encore jamais défendu un titre au cours de toute sa carrière. C’est surprenant, alors qu’il a été numéro 1 et vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem. Il termine l’année en beauté. À l’heure actuelle, il est l’un des joueurs les plus en forme de tout le circuit. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.