Il faut une première fois à tout.

Daniil Medvedev, vain­queur ce dimanche du 25e titre de sa carrière sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, un an après son sacre face à Corentin Moutet ici même, a réussi à défendre un titre pour la première fois de sa carrière.

Et il était temps pour un joueur aussi fort et déten­teur d’un aussi beau palmarès, comme l’a rappelé notre confrère José Moron.

Medvedev nunca antes había defen­dido un título en toda su carrera.



Resulta sorpren­dente, habiendo sido número 1 y ganador de Grand Slam.



Está acabando el año por todo lo grande. Ahora mismo, uno de los que mejor estado de forma tiene en todo el circuito. https://t.co/O68oYeNu3W — José Morón (@jmgmoron) October 25, 2026

« Medvedev n’avait encore jamais défendu un titre au cours de toute sa carrière. C’est surpre­nant, alors qu’il a été numéro 1 et vain­queur d’un tournoi du Grand Chelem. Il termine l’année en beauté. À l’heure actuelle, il est l’un des joueurs les plus en forme de tout le circuit. »