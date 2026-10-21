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Quand Tsitsipas demande un auto­graphe au joueur qu’il vient d’en­voyer à la retraite

Par
Baptiste Mulatier
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La séquence est géniale !

Tombeur de Mikhail Kukushkin (6−1, 6–2) en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Almaty, Stefanos Tsitsipas a eu un joli geste à l’issue de la rencontre. Le Grec, double fina­liste en Grand Chelem, a demandé un maillot signé du Kazakh, qui dispu­tait donc le dernier tournoi de sa carrière.

39e mondial en 2019, Mikhail Kukushkin aura remporté un titre ATP, à Saint‐Pétersbourg en 2010, perdu trois finales sur le circuit prin­cipal et soulevé 17 trophées en Challenger. En Grand Chelem, il aura atteint les huitièmes de finale à l’Open d’Australie et à Wimbledon.

Une demande pleine d’hu­mi­lité de Tsitsipas pour saluer la carrière d’un joueur qui aura marqué le tennis kazakh.

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 19:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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