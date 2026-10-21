La séquence est géniale !

Tombeur de Mikhail Kukushkin (6−1, 6–2) en huitièmes de finale de l’ATP 250 d’Almaty, Stefanos Tsitsipas a eu un joli geste à l’issue de la rencontre. Le Grec, double fina­liste en Grand Chelem, a demandé un maillot signé du Kazakh, qui dispu­tait donc le dernier tournoi de sa carrière.

39e mondial en 2019, Mikhail Kukushkin aura remporté un titre ATP, à Saint‐Pétersbourg en 2010, perdu trois finales sur le circuit prin­cipal et soulevé 17 trophées en Challenger. En Grand Chelem, il aura atteint les huitièmes de finale à l’Open d’Australie et à Wimbledon.

✅ Former world No. 39 ✅ 2010 St. Petersburg cham­pion ✅ Two‐time Grand Slam fourth‐rounderEven @stefanos asked for a souvenir from Mikhail Kukushkin’s final match 🥺👏#AlmatyOpen https://t.co/fqRX8POaue — Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2026

Une demande pleine d’hu­mi­lité de Tsitsipas pour saluer la carrière d’un joueur qui aura marqué le tennis kazakh.